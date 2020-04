Incumplen aislamiento y uso de cubrebocas: son detenidos

Guadalajara.- Al menos seis personas han sido detenidas en Jalisco por incumplir la obligatoriedad del aislamiento social y el uso de cubrebocas, informó el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro.

De los seis detenidos, cinco ocurrieron en Tlaquepaque y una más en Tlajomulco de Zúñiga.

“A quienes ayer detuvimos fue a cinco personas que estaban reunidos en la vía pública tomando y que cuando les pedimos que se retiraran, agredieron a los policías”.

Prosiguió: “y en otro caso a un joven al que cuando se le pidió que se pusiera el cubrebocas agredió también a los policías. Luego, ya detenido nos dimos cuenta que estaba bajo los influjos de la droga”.

Este último caso fue la primera detención que se hizo en Jalisco, el sujeto tiene 20 años, cuando los policías le pidieron que usara cubrebocas, dijo que no tenía. Los elementos le regalaron uno, pero no lo aceptó, fue apercibido, se puso agresivo y después arrestado.

Recalcó que los detenidos no son personas que se dirigían a trabajar para poder mantener a su familia, y mantuvo su postura de ir contra los irresponsables, “por el bien de todos, para que quienes sí cumplen no tengan que pagar las consecuencias de quienes no han entendido el mensaje”.

Por otro lado, dijo que tras instalarse cuatro filtros sanitarios interestatales se hicieron 5 mil 929 pruebas, y se detectaron a seis personas con síntomas de coronavirus, por lo que no se les permitió ingresar a la entidad.

Las seis personas provenían del Valle de México: tres fueron detectadas en la carretera de Lagos de Moreno y el resto por la vía de La Piedad- Michoacán.