En seis meses se recuperarán empleos perdidos por COVID-19: AMLO

ESPECIAL.- El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que el millón de empleos perdidos entre marzo y julio de este año, durante la etapa más crítica de la epidemia de COVID-19, se recuperarán en los próximos seis meses si continúa la tendencia de las últimas semanas.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, detalló que en los dos meses anteriores se recuperaron 210 mil empleos registrados en el Seguro Social, 92 mil en agosto y 118 mil para septiembre.

Se acuerdan cómo nos caímos que en abril perdimos 550 mil empleos, en mayo también llegamos a perder, fueron cerca de 1 millón de empleos, todavía en julio perdimos 3 mil. Ya en agosto ganamos 92 mil y ahora superamos creo que andamos en 110 mil, 118 mil hasta el 29 de septiembre. Esto ya es distinto. Si seguimos así, en seis meses vamos a poder volver a los 20 millones 500 mil empleos que teníamos inscritos presumió.

El presidente aprovechó para informar que la recaudación también se mantuvo e incluso aumentó en términos nominales sin tomar en cuenta la inflación.

En este sentido, celebró que fallaron los pronósticos de los empresarios que querían prórrogas para pagar impuestos y se les negó porque se ponía en riesgo el desarrollo del país.

Y no íbamos a tener presupuesto para apoyar a la gente y atender la pandemia, si le hago caso que se diera una prórroga de tres, seis meses se nos cae la recaudación y cómo pagamos a maestros a médicos y cómo damos las pensiones y las becas, estaríamos inmersos en una profunda crisis de bienestar, me llegaron a decir es que de todas maneras no van a recaudar remarcó.

Explicó que en términos nominales se recaudaron 60 mil millones de pesos más que el año pasado y se logró gracias a que no se ha permitido la corrupción.