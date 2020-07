CFE anuncia este apoyo por pandemia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que los usuarios con tarifas domésticas no serán reclasificados a la tarifa de alto consumo en caso de presentar incremento en el uso de la luz a consecuencia de la cuarentena.

“Los usuarios de las tarifas domésticas no serán reclasificados a la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) si presentan un incremento en el consumo de electricidad generado por el resguardo domiciliario que supere el apoyo gubernamental otorgado”.

CFE

De acuerdo con la CFE, el acuerdo de no reclasificar las tarifas de consumo de energía eléctrica abarca 39 millones de hogares en México.

“En apoyo a la economía de las familias mexicanas durante la crisis sanitaria, la CFE y @Hacienda_México acordaron no subir a usuarios con tarifa doméstica de bajo consumo a tarifa de alto consumo, aquella que no cuenta con apoyo gubernamental”.

Escribió la CFE en Twitter.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la CFE explicó las diferentes tarifas que contempla para el pago del servicio y detalló qué es la tarifa Domestica de Alto Consumo.

La CFE explicó que la tarifa Domestica de Alto Consumo es aquella que no goza de ningún tipo de apoyo gubernamental debido a que sobrepasa los kilowatts hora establecidos para poder acceder al apoyo del estado.

Además, la CFE señaló que existen siete diferentes tipos tarifas que son establecidas por el lugar que se habita y por las que se establece un rango de consumo máximo de kilowatts hora para poder acceder a un apoyo gubernamental en el pago del servicio, por lo que sugiere no superar esos límites.

“Cada tarifa tienen un rango mensual de gasto de kilowatts hora establecidos. Te sugerimos no excederlos para que no disminuya el subsidio o en su caso caer en la tarifa domestica de alto consumo (DAC) que no tiene ningún apoyo gubernamental”.

CFE