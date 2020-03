Autoridades de salud piden a todas las empresas de México suspender labores

CDMX.- Las autoridades mexicanas de salud pidieron el martes a todas las empresas y organizaciones que suspendan todo trabajo que requiera que las personas se desplacen, a fin de ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

El subsecretario de salud Hugo López-Gatell dijo en una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que deben suspenderse temporalmente las actividades que impliquen la movilización de personas entre sus casas y lugares de trabajo, o en espacios públicos.

«Ha llegado el momento donde podemos tener una mayor contribución con estrategias colectivas», dijo López-Gatell, ahora que el virus comienza a transmitirse entre la comunidad y no es solamente importado.

La medida, que en teoría podría frenar casi toda la actividad económica del país, es parte de una lista más extensa que el gobierno ya ha puesto en marcha. No se dieron detalles de cómo se impondría o si habrá sanciones.

Muchas compañías ya llevan a cabo planes para que sus empleados trabajen desde casa, pero la mayoría de los negocios permanecen abiertos, incluidos restaurantes y gimnasios.

López-Gatell pidió que los empleadores tracen planes para seguir trabajando. «Las instituciones, las organizaciones privadas y sociales, no pueden parar porque de ellos dependemos todos», manifestó.

El funcionario señaló a la producción y distribución de alimentos en particular como sectores no pueden dejar de funcionar, pero no mencionó quienes estarían exentos o si el gobierno podría obligar a cerrar empresas.

López Obrador dijo que el multimillonario Carlos Slim se comprometió a no despedir a trabajadores, y el mandatario pidió que otros dueños de empresas hagan lo mismo.

López Obrador dijo que firmaría un decreto en donde autorizaría que los adultos mayores pudieran quedarse en casa en lugar de trabajar, pero aun así percibir sueldos y otras prestaciones.