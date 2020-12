AMLO revela que él ordenó no otorgar contratos de Pemex a su prima

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló durante su conferencia matutina que él ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex), desde el momento que supo de la participación de la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del mandatario, en licitaciones con la petrolera, que no se le otorgaran contratos a su familiar.

AMLO reveló que desde el año pasado tuvo una reunión con Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, quien le informó de la participación de la empresa de Felipa Obrador en el concurso de la petrolera para entregar licitaciones.

El presidente Andrés Manuel dijo que él le dio la indicación a Romero Oropeza de no otorgar contratos a la empresa de su prima hermana, debido a que podría interpretarse como un caso de influyentismo.

Lo que pasó es que el año pasado me vio el director de Pemex y me dijo “hay aquí un posible conflicto de intereses”, y si la instrucción que no se otorgaran los contratos y al parecer no se otorgaron los contratos”, declaró AMLO.

Sin embargo, López Obrador dijo que la empresa de Felipa Obrador, Litoral Laboratorios Industriales, se asoció con otras empresas para ganar licitaciones con Pemex, lo que permitió que no apareciera su nombre dentro de los proyectos para ganar los contratos.

“Mi prima tiene un empresa, veía contratando con Pemex de tiempo atrás, se asocia con otras empresas, ya no aparece ella como la responsable, participan en toras licitaciones y se le entrega a varias empresas, entre esas empresas a la de mi prima, entonces en Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Esto contra dice los dichos por Andrés Manuel la primera vez que fue cuestionado acerca de las licitaciones por más de 365 millones que había adquirido Litoral Laboratorios Industriales, empresa que pertenece a Felipa Obrador por 4 contratos con Pemex.

El vienes 4 de diciembre, el presidente López Obrador dijo desconocer las acusaciones que una investigación periodística de Carlos Loret de Mola exponía contratos millonarios de Pemex con la empresa de Felipa Obrador.

“Pues no (conoce) con exactitud pero hoy se va a informar seguramente, el director de Pemex. Y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo el nepotismo (…) entonces si un familiar hace algo indebido se le debe juzgar aunque se trate de un hijo”, indicó AMLO en esa ocasión.

Ahora, luego de que Pemex reconociera los 4 contratos que asignó a Litoral Laboratorios Industriales, de los cuales 2 ya fueron cancelados y se realizará una investigación al respecto, AMLO indica que desde hace un año atrás supo de la participación de su prima Felipa Obrador en las licitaciones con la petrolera.