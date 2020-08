AMLO pide ir al fondo en caso del video de su hermano

Aguascalientes, Ags. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que, en el caso del video revelado ayer, donde su hermano Pio López Obrador recibe dos millones de pesos de David León en el año 2015, en el marco del proceso electoral en Chiapas, se debe ir a fondo. También dijo estar dispuesto a declarar ante la autoridad o enviar un texto con su postura.

“Si un familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos mis amigos, quien sea. Se acabó la impunidad yo no le voy a fallar al pueblo de México. No voy a ceder en mi propósito de desterrar de corrupción al país, de purificar la vida del país. Si actuó con integridad, con rectitud, voy a mantener siempre mi autoridad moral, para tener autoridad política”.

En su conferencia matutina, en la ciudad de Aguascalientes, abordó el tema inicialmente y se dijo convencido de acabar con la corrupción, y actuar de manera consecuente, “esta revelación que presentó (Carlos) Loret de Mola, debe entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR), él debe presentar una denuncia, o los ex presidentes, o sus representantes. Me refiero a (Enrique) Peña Nieto, a (Felipe) Calderón, a (Carlos) Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos, opositores, para que se inicie la investigación que corresponda.

“Y una vez presentada esta denuncia que se llame a declarar a los implicados, y se actué legalmente, ¡cero corrupción!, ¡cero impunidad!, lo he venido sosteniendo, nada ha dañado más a México que la deshonestidad, la corrupción, no debe haber impunidad para nadie”.

También aclaró que el video citado, “no tiene nada que ver con la elección presidencial del 2018, para que no vaya haber malas interpretaciones”.

Y manifestó su confianza en el papel del fiscal Alejandro Gertz Manero, en torno a la cauda de casos y revelaciones de corrupción que se está viviendo en el país. “Este es un momento histórico. ¡Es ahora o nunca!, yo confió en Alejandro Gertz, él lo sabe, y no se va a prestar a ninguna jugarreta, va hacerlo con responsabilidad, sin persecución, sin venganzas, pero aplicando la ley”.

-¿La difusión de video daña su imagen?

-El propósito es ese, dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi conciencia tranquila, por eso soy capaz de enfrentar a la familia de la corrupción de México y acepto el desafío, porque esto también me da oportunidad de ir al fondo. Es decir, de que todos pasemos a escrutinio público. Nada de tecnicismos o de pruritos, la vida pública completamente pública.

“Esto me va a ayudar a que se sepa todo por completo, porque tienen que llamar a declarar a mi hermano, a David León y llegar al fondo y lo mismo a los ex presidentes y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna: a fondo, entre todos, sin linchamiento político, con mucha seriedad, pero fuera máscaras, nada de hipocresía, transparencia completa, total”.

También expuso que tenía conocimiento de la existencia de los videos referidos. “Yo sabía de estos videos desde hace como 5 días o 6 porque me buscó David León preocupado, porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y dijera la verdad. Ayer que salen los videos, me habló para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí que también no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos, que esperara a que se aclarara este asunto, porque el maneo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción.

“No podría él, hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de la empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses. Entonces ya sabía que se iba a presentar el video”.

-Era en 2015 presidente de Morena. ¿Si lo alcanza investigación, estaría dispuesto a declarar?

-Claro que sí, no sería la primera vez que voy al Ministerio Público y aprovecho para recordar, hacer un repaso de todo lo que ha sido nuestra lucha contra la corrupción y quienes son los más importantes jefes de las bandas de delincuencia de cuello blanco que hay en el país. Pero sí voy desde luego. Eso estoy planteando, que se vaya a fondo y que sea la fiscalía la que resuelva.

“Le recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto, que no se amparen, que den la cara, porque tengo la experiencia que cuando el éxodo, el desafuero, fueron a pagarme la fianza mis adversarios, pero cuando ya alguien busca amparo o paga una fianza es porque ya existe una sospecha, y el que nada debe, nada teme. Entonces no es porque yo sea presidente y aunque ya envié la iniciativa para quitar fuero presidencial, como estoy protegido por el fuero presidencial no voy a declarar. Claro que voy o hago un texto y explico lo que tengo que ver con este caso. No sabía del dinero, pero sí como ya lo dije que mucha gente aportaba para el recurso”.

-Esos recursos -que aparecen en el video- fueron reportados ante el INE -se le pregunto.

-No sé exactamente, no tengo la información, pero se va a saber.

-¿David León no le informó?

-No. Cuando se aportaban estos recursos se usaban, ahí mismo se dice, para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban. Sí había gente que aportaba recursos, incluso gente muy humilde cuando teníamos la cuenta mes con mes depositaba para mantener el movimiento. En la investigación hay que ver el origen del dinero, para qué se usaba, cuál era el fin último.

-David León debe aclarar (cómo obtenía) el dinero -se le insistió

-Sí, como lo obtenían. Él habla ayer que amigos colaboraban y lo creo, porque mucha gente lo ayudaba.

– ¿No era dinero de Manuel Velasco?

-No, o no creo que haya sido dinero del gobierno.