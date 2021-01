AMLO ofrece asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Durante la conferencia mañanera, y al responder pregunta sobre Assange, López Obrador destacó que en Inglaterra se haya dado protección al señor Assange, “que no se haya autorizado la extradición a Estados Unidos, es un triunfo de la justicia, celebró que en Inglaterra se actué de esa forma, porque Assange es un periodista que merece una oportunidad’’.

“Estoy a favor de que se le indulte, no solo eso, voy a pedir al Secretario de Relaciones Exteriores, que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político con lo que significa el derecho de asilo en nuestra tradición, que es protección y al mismo tiempo la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga, no interfiera en asuntos políticos de ningún país’’.

Nosotros, subrayó, estaríamos en condiciones de ofrecer este asilo y felicitamos a la justicia del Reino Unido por la decisión que se tomó hoy.

La plataforma WikiLeaks pidió este domingo a las autoridades de Estados Unidos que retiren los cargos contra su fundador, el australiano Julian Assange.

Washington lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados allí con hasta 175 años de cárcel.

Estados Unidos pide la extradición de Assange para juzgarle por haber conspirado presuntamente con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en 2010 y, ahora, también con otros «hackers» entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal.

«El mero hecho de que este caso haya llegado a los tribunales, por no decir que se haya dilatado tanto, supone un ataque histórico, a gran escala, contra la libertad de discurso», subrayó hoy Kristinn Hrafnsson, directora de WikiLeaks.

Hrafnssson indicó además que el Gobierno de Estados Unidos «debería escuchar a las oleadas de apoyo de los principales medios, ONG’s de todo el mundo, como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras y la ONU, que están pidiendo que se retiren los cargos».

Futuro de Assange se decide este miércoles

La jueza británica Vanessa Baraitser decidirá este miércoles si concede la libertad condicional a Julian Assange, actualmente en prisión provisional, tras haber rechazado su extradición a Estados Unidos por motivos de salud.

Baraitser escuchará entonces los argumentos de los abogados de Assange, que sostienen que debe ser puesto en libertad, siempre bajo estrictas condiciones de control, mientras se resuelve el recurso de la Justicia estadounidense contra el dictamen que deniega su entrega a ese país.

La Fiscalía británica, en representación de la Administración de EE. UU., ya ha indicado que recurrirá, dentro del plazo previsto de catorce días, el fallo emitido a primera hora de este lunes por Baraitser, que denegó la extradición al considerar que el informático presenta riesgo de suicidio.

El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, ha adelantado que el miércoles presentará argumentos que explicarán «el impacto negativo» que tendría para su cliente, que sufre depresión clínica, continuar encerrado en la prisión de alta seguridad londinense de Belmarsh mientras dure el proceso incoado por la acusación.

Además, propondrá «un paquete de medidas» de control, que podrían incluir aspectos como vigilancia domiciliaria, comparecencia regular en comisaría o una fianza económica, para garantizar que no existe «riesgo de fuga».

Hasta el miércoles, el australiano, de 49 años, seguirá en Belmarsh, donde ingresó en abril de 2019 tras ser detenido por la Policía británica después de que Ecuador le retirara el asilo político y EU. reclamara su entrega.

Baraitser denegó hoy por el riesgo de suicidio la extradición de Assange a Estados Unidos, que lo acusa de 18 presuntos delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal digital WikiLeaks.