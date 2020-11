AMLO: Fonden era un hoyo negro de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al extinto Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) como “un hoyo negro de corrupción” y dijo que, al igual que los fideicomisos, no son necesarios para atender desastres naturales.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario explicó que se cuenta con recursos suficientes del presupuesto federal para resolver la emergencia en el sureste del país.

“Todo de manera directa, eso es lo otro, el famoso Fonden era un hoyo negro de corrupción. Están presentadas denuncias en la Fiscalía por como manejaban el Fonden, cuánto dinero se utilizaba, hay proveedores enjuiciados de esa época, ya no es así, ahora cada dependencia maneja su presupuesto. No es el Fonden, es todo el presupuesto, todo lo que tengamos”, remarcó.

Explicó que, a principios de octubre, se entregaron apoyos directos de 10 mil pesos a 38 mil familias afectadas por las lluvias en Tabasco y en esta ocasión, se hará lo mismo con los más de 35 mil damnificados.

López Obrador mencionó que la administración federal está esperando a que pase la emergencia para entregar los fondos, pues todavía se están evacuando familias de las zonas afectadas.

En este sentido, el Presidente mencionó que en cuanto pase el momento más peligroso tras las lluvias, se comenzará a realizar un censo para entregar los apoyos.

“Decirle a los paisanos que no están solos y estamos haciendo todo para apoyar, como siempre. Están muy desesperados nuestros adversarios, pero tenemos nuestra conciencia tranquila, yo tengo un tribunal que es el que me juzga y ese tribunal es mi conciencia, no podría descansar, no podría dormir”, remarcó.

El mandatario reiteró que se está construyendo un plan integral para resolver las inundaciones en el sureste del país, principalmente en Tabasco, que consiste en desazolvar ríos y ampliar los cauces con un programa de dragas implementado por la Marina. Así, se busca mejorar el manejo de las cuatro presas del río Grijalva y aplicar un programa de mejoramiento urbano en los municipios afectados.

Hasta la fecha no se ha dado a conocer el monto aplicado para atender las afectaciones, ni el presupuesto que se tiene proyectado para aplicar este plan.