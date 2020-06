AMLO: entrega de becas a estudiantes será en tarjetas bancarias

Y es que para Judith de Jesús Sace, ser una mujer católica no la exenta de buscar diversión a través de las redes sociales de moda.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, y anuncia que 4 millones de jóvenes que cursan educación media superior, ahora podrán recibir su beca a través de una cuenta bancaria, gracias a una reforma constitucional que permite a menores de 18 años tengan acceso a una.

“El día de hoy vamos a dar una buena noticia, no se podía entregar recursos a través de bancos, que abrieran cuentas bancarias, los jóvenes de menos de 18 años, que coincide con estudiantes de nivel medio superior, los que estudian lo que se conoce como preparatoria, sea en escuelas de bachilleres, escuelas técnicas, en fin , todos los estudiantes del nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria, porque no se les permitía, se hizo una reforma legal, y ahora van a poder cobrar sus becas ya con tarjetas bancarias”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador aseguró que esta reforma legal es muy importante, puesto que impedirá que haya corrupción y llegue el apoyo completo a los estudiantes.

“Esto es muy importante porque en el caso de este programa son cerca de 4 millones de jóvenes que reciben estos apoyos, y había que ir escuela por escuela… y entregar muchas veces el apoyo en efectivo y esto significan riesgos de corrupción, de que no les llegue a los jóvenes o se les quite un porcentaje el famoso ´piquete de ojo´, ´el moche´, entonces ahora ellos ya van a tener su tarjeta y desde la tesorería de la federación van a recibir sus becas”, afirmó.

Las cuentas básicas para adolescentes no tendrán comisiones y deberán tener acceso a la banca móvil, la banca por internet y la banca telefónica, y no aceptarán depósitos en efectivo, informó Leticia Ánimas, Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

«Estaremos pronto comunicándonos con los becarios para darles a conocer cuáles serán los bancos participantes. Este programa está dirigido a los estudiantes de media superior inscritos en escuelas públicas”, aseguró.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que la inclusión a los servicios financieros permitirá a los jóvenes tener un manejo adecuado de los recursos y que nadie más maneje ese dinero, y detalló las características de la cuenta bancaria que podrán abrir los jóvenes para recibir sus apoyos.

Explicó que las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito establecen dos tipos de cuentas para menores: por becas escolares y por salario laboral.

Herrera precisó que para proteger a los jóvenes de entre 15 y 17 años las cuentas sólo podrán recibir fondos de programas sociales o de salarios; no pueden contratar préstamos, están limitadas a recibir cierto monto (máximo 18 mil pesos mensuales) y por transferencia electrónica; podrán pagar bienes y servicios con sus tarjetas y por medios electrónicos; los padres podrán consultar los movimientos en las cuentas.

Patra tramitar la cuenta es necesario:

Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, destacó las acciones en beneficio de los jóvenes y de los estudiantes del país.

«Reiterar el compromiso del presidente con los jóvenes de México. Este es un instrumento adicional que facilitará un programa importante y su dispersión. Es una muestra más del apoyo a la juventud. Se les incorpora en la formalidad en el sistema con una cuenta bancaria”, aseveró.