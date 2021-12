Asimismo, indicó que hay una empresa naviera que va a desarrollar sus actividades ahí, mientras destacó que este corredor tendrá gran relevancia con Estados Unidos pues va a acercar los productos mexicanos a ese país.

El presidente también mencionó que en su administración no se darán permisos de obras inmobiliarias que afecten al medio ambiente y que no tengan respaldo de la ciudadanía. Por esto, hizo un llamado a las industrias a que no pongan en riesgo sus recursos invirtiendo en sitios donde puedan afectar la naturaleza y subrayó que requieren el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para poder operar.

Por otra parte, en la sección “Quién es quién” en los precios, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield informó que las remesas que enviaron los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos alcanzaron los 4 mil 819 millones de dólares en octubre.

Indicó que en promedio cada migrante en el vecino país del norte envía en promedio 350 dólares a México y que, estos 4 mil 819 millones, representa un incremento del 59.7% con relación a 2018 y comparado con el 2019 es un incremento de 52.7% y un 33.79% con relación al 2020.