AMLO celebra decreto de Biden para cancelar el muro fronterizo

La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de detener la construcción de un muro en la frontera con México es benéfica para nuestro país, consideró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Lo del muro es muy bueno porque yo les comentaba que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro, era así como ‘manda’, todos, los demócratas y republicanos», dijo en su conferencia de prensa matutina.

En el primer día de su mandato, Biden firmó un decreto para detener la construcción de la barrera.

Con ello, revocó la emergencia nacional que declaró su antecesor, Donald Trump, para financiar la edificación de esta barrera y redestinará el dinero a otros proyectos.

La prohibición de viajar y el muro fronterizo fueron el cumplimiento de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.

AMLO aplaude primeras acciones de Biden y presume buena relación

Tras afirmar que quienes esperan un enfrentamiento con el nuevo gobierno en Estados Unidos «se van a quedar con las ganas», el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió las primeras acciones de gobierno de Joe Biden, entre las que destaca un plan de reforma migratoria que podría beneficiar a millones de mexicanos.

Desde Palacio Nacional en conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que no tiene nada que objetar a las órdenes ejecutivas de Biden firmadas la tarde del miércoles y destacó la «excelente» relación con el demócrata y su agenda.

«Es muy buena la relación con el nuevo gobierno, coincidimos con la agenda que presentaron, lo que propone el presidente Biden. No tenemos nada que objetar, al contrario, coincidimos en qué eso es lo que debe hacerse, lo vemos bien, muy bien, no hay ninguna amenaza en contra de México, para dejarlo en claro», afirmó.

El mandatario reconoció las medidas que el gobierno de Biden implementará para atender la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos, el apoyo de 1.9 millones de dólares para fortalecer a la economía interna y el fortalecimiento del plan migratorio.

«En lo interno, en atender la pandemia, que se mejoren las condiciones de contagios y de fallecimientos en Estados Unidos, a eso le va a dar atención prioritaria. Lo segundo, es importante, aunque tiene que ver con los recursos económicos, eso va a ayudar mucho a la reactivación de la economía interna y eso nos ayuda también a nosotros porque son 38 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Lo tercero va para atender una demanda de los mexicanos, que es fortalecer el plan migratorio», explicó el presidente.

«No es urgente» hablar con Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que «no es urgente» hablar con su homólogo estadounidense, Joe Biden, una vez que asumió la presidencia, y solo si es necesario realizar una conversación telefónica lo hará.

López Obrador detalló que hace un mes, desde Valladolid, Yucatán, sostuvo una llamada telefónica con Biden en la que hablaron de varios temas que involucran la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

«Tuvimos una conversación desde Valladolid, Yucatán, hablamos de varios temas y ya ha comunicación entre servidores públicos de México y Estados Unidos. No hay nada que sea urgente, si hay necesidad de hablar por teléfono lo hacemos, no hace falta, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, el lo sabe y nosotros sabemos que no va a haber problema con su gobierno, va a haber respeto mutuo», dijo.

Respecto a la problemática detectada por el asunto energético, López Obrador adelantó que no habrá cambios aunque eso se verá «en su momento» y reiteró que en el T-MEC no entró el tema del petróleo por asuntos relacionados con la soberanía.

