AMLO alista reforma para evitar liberación de reclusos en días inhábiles

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que envió una orden a la Secretaría de Gobernación (Segob) para realizar una reforma que evite la liberación de reclusos en días inhábiles, como se intentó con el caso de Héctor Luis, El Güero, Palma Salazar.

El mandatario calificó como un «sabadazo» la sentencia que emitió el secretario en funciones de juez del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en Jalisco, que absolvió a Palma Salazar del delito de delincuencia organizada para dejarlo en libertad.

«Informar de esta decisión del poder judicial con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada. Eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’. Y luego de manera terminante ordenar que se le liberara en la noche y todavía hasta ayer otra orden para liberarlo a las cuatro de la tarde», dijo.

López Obrador explicó que, tras las dos órdenes de liberar al Güero Palma, el gobierno de México logró una extensión de 48 horas para que las autoridades locales y federales, así como los Estados Unidos, revisen si hay algún proceso pendiente.

Por tanto, aseguró que cumpliéndose el plazo, si no existe ningún proceso contra Palma Salazar, se le dejará en libertad como lo ordenó el poder judicial. Sin embargo, dejó en claro que se buscará realizar una reforma para que no ocurran estos casos.

«No es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al poder judicial, al poder ejecutivo, es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio».

«Imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente, a los dos días, aparece, como ya ha sucedido de que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el gobierno de la República? Bajo sospecha. Nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie», destacó.

El presidente reconoció que si los funcionarios de su gobierno no hubieran estado trabajando y atentos a sus labores, El Güero Palma hubiera quedado en libertad tal como ocurrió con Caro Quintero.

«Entonces no podemos decir que el señor debe permanecer en la prisión, porque el juez está ordenando que se le libere, pues ya terminó su condena o ya ha quedado absuelto. Sin embargo, amerita que se explore, nos informemos todos de que no hay ningún pendiente y, de ser así, que se cumpla el mandato del juez, pero no hacerlo el sábado en la madrugada, primero de mayo», remarcó.