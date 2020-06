AMLO agradeció mensaje del actor Damián Alcázar a favor de la 4T

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció que el actor Damián Alcázar se definiera a favor de la transformación, luego de que el artista desmintiera las fake news que lo señalaban como crítico del mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del ejecutivo expresó que hay quienes se refugian en la ‘supuesta objetividad’ para no comprometerse, lo que señaló como un comportamiento que denota hipocresía.

“Suele pasar que periodistas, artistas o escritores se refugien en la supuesta objetividad o independencia para no comprometerse (que sabemos es una forma hipócrita de tomar partido).

Tú en cambio, Damián, sin dejar de ser libre, te defines a favor de la transformación. Gracias”, indicó el presidente acompañando el mensaje con el video del actor.

En la pieza audiovisual, el protagonista de películas como El Infierno y La Dictadura Perfecta desmintió la información que circulaba en redes sobre supuestas críticas a López Obrador. Asimismo, reiteró su apoyo al mandatario, calificándolo como “el mejor presidente en muchísimos años”.

El actor comenzó el mensaje, advirtiendo que esta vez no se trataba de contenidos para niños, sino para adultos, concretamente, “para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles que crean las fake news”.

A mí no me metan en sus cosas, yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años. Ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano. Y lo está haciendo, constantemente, a pesar de todos ustedes

“Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos, y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno, pues eso es asunto suyo, pero a mi no me metan”, finalizó en su mensaje.

Algunas personas de la esfera pública también mostraron su apoyo a Damián Alzácar, tal es el caso del productor Epigmenio Ibarra, quien destacó su admiración y respeto hacia su compañero del medio. Asimismo, enfatizó su apoyo al gobierno de López Obrador:

“Por la admiración y el enorme respeto para un gran artista y un gran compañero, víctima de lasfake news, pido a Uds. ver y multiplicar con RT este video del queridísimo @DamianAlcazar, cuya imagen quiso utilizar la derecha. Para Damian -como para mi-es un honor estar con Obrador”, expresó en su cuenta de twitter.

Desde las campañas presidenciales, el conocido intérprete por su participación en la serie Narcos, mostró su respaldo a López Obrador. De hecho, fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016 dentro de las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Incluso, cuando el actual presidente ya era el virtual ganador de la elección de 2018, Alcázar mostró confianza en que “las cosas empiecen a mejorar”. No obstante, aseveró que estaría dispuesto a seguir haciendo películas que critiquen al régimen, si es que éste le falla.

“Sí (las haría), siempre y cuando tenga qué criticar. Si tienes que darle las gracias y reconocer su trabajo, también, seguirá habiendo ese tipo de películas y habiendo gente que ataque a esta nueva opción de gobierno y bienvenidas las películas, la gente que está allí es persona pública y debe aguantar vara, ni modo.”, apuntó el actor en el Festival de Cine de Guanajuato en 2018.

Asimismo, el intérprete advirtió que los críticos del presidente “no lo van a soltar por mucho tiempo” y mostró su admiración hacia este por convencer a “los ecépticos, a los agachones, quienes dijeron: ahora es, ahora vamos a trabajar todos porque solo no va a hacer nada”.