AMLO advierte a gasolineras y gaseras: O dan litros completos, o van a perder sus concesiones

El mandatario mexicano informó hoy que “al que se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar litros completos, se le cancela la concesión”. También señaló que pasará “lo mismo si no se detiene la especulación”, por lo que se entregarían “más concesiones, más competencia”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió esta mañana a las empresas gasolineras y gaseras del país que si se les descubre dando a los consumidores menos de lo que pagan por los combustibles, perderán sus concesiones.

“Vamos a ver el comportamiento y aquí se acordó y de una vez lo repito: la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se queda sin concesión. Se acabó la robadera”, aseguró.

Desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que el Gobierno federal está dando un subsidio en el cobro del impuesto a los gasolineros, motivo por el que “no tienen por qué incrementar el costo de la gasolina más allá de la inflación”.

“Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Estaba viendo ayer en El Financiero, proyectaban que viene el gasolinazo, pues no viene. No va a haber. Se va a mantener. Es muy sencillo, la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre de 2018 en términos reales. No puede costar más porque es mi compromiso y lo mismo el diésel”, añadió.

Por otra parte, el mandatario subrayó que le “importa mucho el que se mejore el poder adquisitivo porque no sólo es aumentar el salario, que no haya inflación y que el salario rinda, que alcance.

Afortunadamente hemos mantenido controlada la inflación que se debe mucho al control que tenemos, y lo vamos a sostener durante todo el sexenio, de la gasolina. Eso es un ancla”.