Alista López Obrador solicitud de consulta de juicio a expresidentes

Este martes finaliza el plazo para solicitar la consulta ciudadana sobre un juicio a expresidentes, el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de que la ciudadanía no recolecte las firmas necesarias, él lo hará mañana.

En conferencia, el mandatario reconoció la labor de la ciudadanía para la recolección de cerca de 1 millón 600 mil signas ciudadanas, equivalentes al 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electorales; no obstante, esta meta aún no se logra, ya que aún restan cerca de 800 mil.

“Mañana vence el plazo y tengo información de que ciudadanos están haciendo una campaña para obtener todas las firmas y quiero reconocerles que son buenos ciudadanos, porque es el derecho que tenemos a poner en práctica la democracia participativa, no sólo quedarnos en la democracia representativa”, dijo el presidente.

Ante esta situación, López Obrador anunció que ya cuenta con un borrador, el cual revisará hoy, para solicitar al Congreso de la Unión la consulta ciudadana contra expresidentes.

“Si no se cumple, ya tengo preparado el borrador de un escrito para solicitar la consulta. Tengo esa facultad que me da la ley. Mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas. Habrá solicitud de consulta”, aseveró.