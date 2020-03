A quienes aumenten los precios, multa de 3 millones de pesos: PROFECO

México.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, advirtió este lunes que se comenzará a poner una multa de 3 millones de pesos a quien de manera injustificada aumente precios de productos como el maíz blanco, el huevo y la caña de azúcar.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheffield explicó que en estos productos, México es superavitario pues se produce más de lo que se consume, por lo que hay abasto suficiente en el país. Comentó que la Profeco tiene facultades especiales para aplicar estas multas.

El procurador subrayó que no existe ningún motivo para subir el precio a productos derivados del maíz blanco o de la caña de azúcar, así como a productos como el frijol y el huevo.

«En consecuencia, quienes abusen, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y asegurar la mercancía. Se las paso a Segalmex, a la (Secretaría de) Defensa Nacional, y en unos meses la devolvemos, kilo por kilo, no hay ningún problema, no vamos a abusar de nadie y no vamos a permitir que se abuse, y eso con la ley en la mano», declaró.

Explicó que precios de productos se monitorean desde hace 40 años y que en enero de este año, cuando comenzó el brote de COVID-19 en China, Profeco comenzó a monitorear las compras de los principales acopiadores del país para evitar acaparamiento.

Además, afirmó que existe estabilidad en los precios y solidaridad de los proveedores y los comerciantes, e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes aumenten los precios.