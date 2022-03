Por José Gregorio Aguilar

Para el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado, los mexicanos viven en un estado fallido, donde la inseguridad se manifiesta todos los días con expresiones de violencia y asesinatos en todo el país.

“Es que todos los días ustedes y nosotros vivimos en un estado prácticamente fallido donde la inseguridad está manifiesta donde todos los días se incrementa número de personas ultimadas”.

Su declaración surgió después de que se le cuestionó si observa focos rojos en las elecciones de Tamaulipas o si considera que la delincuencia organizada amenaza la jornada electoral que se avecina.

“En todo el país hay focos rojos; lo que tenemos que hacer y eso lo va a hacer MC para la elección del 24 es poner orden en el país no podemos permitir que siga el desorden en Tamaulipas y en muchas regiones del país”.

Enseguida culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador, de la situación de violencia que se vive en México: “entonces vamos a apostarle a que haya estado de derecho y justicia para todos pero el presidente Andrés Manuel sabe que le ha fallado a México y por eso ha de dormir muy tranquilo”.

Pese a ese adverso escenario, Dante Delgado ve con optimismo el proceso electoral y repitiendo que Diez Gutiérrez es el mejor candidato, el más comprometido y el más ciudadano.

“Nosotros vamos a tener confianza en los órganos electorales y si hay irregularidades serán denunciadas pero no podemos descalificar antes: el proceso electoral es interesante porque aunque algunos no lo crean y otros no lo sientan en este momento vamos a ganar el gobierno de Tamaulipas”.

Respecto a su opinión sobre los órganos electorales, Dante Delgado comentó que por ahora no se puede descalificar el trabajo del Instituto y confió en que el proceso electoral esté ausente de irregularidades no obstante, advirtió que MC denunciará, si es el caso, cualquier práctica que atente contra la legalidad de los comicios.

Según dijo, Diez Gutiérrez muestra una tendencia de ascenso entre los ciudadanos tamaulipecos ya que así lo revelan “algunas encuestas” que confirman que el eventual candidato goza de una amplia preferencia ciudadana.

Dante Delgado fue entrevistado en las instalaciones del IETAM a donde acompañó a Arturo Diez Gutiérrez a entregar la solicitud de registro de su candidatura para la elección a la gubernatura de Tamaulipas.