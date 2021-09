Victorenses en desacuerdo con el nuevo impuesto a didi y uber

Por: Hermilo Balleza

Muchas unidades de transporte que se piden mediante aplicaciones móviles fueron retiradas de circulación por no pagar la nueva constancia de registro que exige el gobierno del Estado.

En vista a esta problemática realizamos un reportaje para entrevistar a la ciudadanos quienes también se vieron afectados y así conocer su opinión.

Tanto usuarios como empleados de este servicio están en total desacuerdo con este impuesto ya que como algunos ciudadanos mencionan que si el transporte público como son los microbuses no realizan bien su trabajo que dejen que otros lo hagan.

En relación a lo anterior la ciudadana Martina González, dijo: “Fui y me vine a pie de una colonia a otra ya que no había micros, la ruta no pasaba”.

En todos los casos dijeron que el uso de este servicio es muy económico y que definitivamente optarían más por un servicio como éste que un taxi que en algunos casos su tarifa es muy alta.

Por último dijeron que les parece muy seguro en términos generales ya que mencionaron que los conductores y vehículos están registrados en la app, las unidades se sanitizan constantemente y que la mayoría al ser unidades nuevas no temen al quedarse varados en medio camino.