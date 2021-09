Vamos a dar transparencia al manejo de plaza y contratos en el ISSSTE: FGA

Es momento de cerrar filas y apoyar el cambio que todos queremos, los invito a trabajar como un solo equipo para acabar con todos esos vicios que siguen permeando dentro del ISSSTE en Tamaulipas, así lo dio a conocer el Dr. Fernando Guerrero Amieva, médico de Tampico quien busca ser el próximo secretario general del Sindicato sección XXXIII del ISSSTE en Tamaulipas.

Como lo he dicho, urge un cambio en el sindicato, han sido muchos años de abandono, muchos años de ver cómo la gente que está al frente no hace su tarea, muchos años de ver como se deteriora la relación, muchos años de aguantar a gente que nos imponen que solo vienen hacer negocios y llevar agua a su molino, esto debe cambiar, no queremos imposiciones, ni líneas, queremos que el trabajador decida.

Ya los trabajadores y sus familias están hartos de la situación y por lo mismo están pidiendo un cambio que vele por sus intereses, un cambio que venga a mejorar las condiciones generales de trabajo, un cambio en el trato que reciben, un cambio que venga a fortalecer a la gran familia del ISSSTE en el estado. No podemos tapar el sol con un dedo, ni decir que estamos bien, cuando no es cierto, todos los saben, por eso señalan la necesidad de transparentar esta importante área que no está cumpliendo, y lo haremos, tengan la seguridad, como se los he dicho, nada se hará en lo oscurito, habrá claridad y mucha transparencia en Tamaulipas.

No les quede duda, estaremos muy pendientes que se respete la bolsa de trabajo, para que las plazas de base, de pie de rama, de nueva creación o que hayan quedado vacantes sean otorgadas en forma clara y transparente como debe de ser.

Vamos apoyar a los trabajadores para que obtengan mejores condiciones de retiro, es decir buscar que se vayan con turno opcional o mejores niveles lo que les permitirá mantener una mejor calidad de vida.

También nos preocupa que los concursos escalafonarios que permiten a los trabajadores subir de nivel, se lleven a cabo con total claridad y transparencia.

Guerrero Amieva agradeció la confianza y el apoyo de los trabajadores que después de conocer las propuestas que traemos han decidido sumarse a este gran equipo de trabajo que día a día se fortalece con la llegada de nuevos integrantes que buscan el cambio en el sindicato del ISSSTE en Tamaulipas.

Ya falta menos para que lancen la convocatoria, pero mientras, seguiremos aprovechando nuestro tiempo libre para continuar dando a conocer nuestras propuestas para que los trabajadores las conozcan y de esta forma tengan una gran opción para elegir a su servidor en el proceso para cambiar al dirigente en la Sección XXXIII del sindicato del ISSSTE en la entidad, concluyo diciendo el Dr. Fernando Guerrero Amieva.