Por Rigoberto Hernández Guevara

Aunque muchos dicen que una cosa es el padre y otra su hijo, desde que empezó su precampaña para buscar la candidatura de Morena el Dr. Américo Villarreal navega con esa bandera, la del hijo que heredó las bondades de su padre, y pareciera que así es.

¿Pero políticamente quién es el Dr. Américo Villarreal Anaya? Todo mundo sabe que es hijo de quien fue gobernador de Tamaulipas, el ingeniero Américo Villarreal Guerra. Se conoce de su participación en las recientes administraciones de gobierno.

En lo político hasta hace unos días se sabía poco o casi nada de él. Es decir, tiene poca experiencia en las lides donde convencer y el discurso son básicos. Por lo mismo tampoco ha tenido necesidad de convencerá nadie de quien es, simplemente por su ascendencia las cosas se le hn dado.

En la actualidad en la actualidad el Doctor Américo Villarreal está pensionado por parte del Instituto de previsión y seguridad social del estado de Tamaulipas y cobra la friolera de 24 mil 569 pesos con 90 centavos mensuales. Goza de ese beneficio dada su lealtad y esfuerzo en la burocracia, todo en el ramo de la salud. Tiene prensa, mucha de ella también heredada dado el magnífico trato que su padre otorgó a los medios de comunicación.

Tiene un discurso parco y directo, se podría decir que hasta sencillo, aun cuando no se vea si es por falta de habilidad o por estrategia.

Sus seguidores usan el parentezco como lema de campaña por el hecho de ser hijo de quien es; el resto es la actividad en el senado que promueve como actos de campaña y posicionamiento.

Sin duda se le ha criticado su poco sentido de la cooperación dadas las personas que se han acercado a su equipo para sugerir algún apoyo. Durante su campaña prometió cosas a los lugares que visitó pero no ha vuelto. Y ahí se le extraña.

Lo más cercano a la realidad- si salió o no a su padre-, estaría por verse en caso de arribara a gubernatura. Su hándicap es precisamente ese, que mientras unos buscan deslindarse de su pasado escabroso, el Doctor se aferra.

Por mientras sus seguidores en las redes sociales tratan de hacer creer que el Doctor tiene tod6el apoyo de AMLO. Lo cual se puede creer o no, pero que a saber puede que no sea definitivo para llegar.

Al frente, en su mismo partido, en la contienda interna, el Doctor Américo tiene gente con mucha experiencia política de donde podría salir el elegido por el pueblo sabio.