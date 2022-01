Tema del Fondo de Capitalidad irá a la Corte

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- «Se les fueron las patas» y el Fondo de Capitalidad ya fue aprobado, por lo que lo pelearemos legalmente, anunció el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez.

Entrevistado este lunes, Gattás Báez adelantó que el tema del Fondo de Capitalidad para Victoria está en manos del área jurídica del Ayuntamiento y llegaría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

«Vamos a ver legalmente cómo lo podemos pelear si es en la Corte, porque realmente sí se aprobó».

«Yo no sé si se les fueron las patas ahí en ese sentido porque lo aprobaron totalmente, tuvimos mayoría «, refirió.

Gattás Báez señaló que aún cuando fue aprobado recibieron una llamada y dijeron que como quiera no iba el Fondo de Capitalidad.

«En ese sentido vamos a ver con nuestros abogados qué es lo que sigue legalmente, si nos vamos ante otra instancia».

Por último, el Alcalde hizo un llamado al Ejecutivo estatal, y recordó que anteriormente el Gobierno del Estado prestaba algunos servicios públicos en favor del municipio.

«Hoy Victoria requiere lo que un día tuvo, recordarles que el estado arreglaba las calles principales, las luminarias, la recolección de basura y no sé si recuerdan que teníamos 4, 5 barredoras, eran del Gobierno del Estado».

«Por eso era Victoria limpio, Victoria amable, hoy queremos que nos regrese a los victorenses esa parte que se los quitó», dijo para concluir.