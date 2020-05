Taxistas protestan: piden reactivar servicio los domingos

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Operadores de taxis pidieron a la subsecretaría del Transporte de Tamaulipas permitirles trabajar los domingos, después de que el servicio de suspendió desde el 9 de marzo, para reducir la movilidad por motivo de la pandemia del Covid-19.

Representando a un grupo de taxistas inconformes, Jesús Soto pidió a las autoridades abrir el diálogo y otorgar facilidades para que los choferes de autos de alquiler puedan prestar el servicio.

“Nosotros queremos que se nos den soluciones, porque para todo meten la Ley y no va al caso: no quieren que trabajemos el domingo y a los (taxis) libres los quieren mover de ahí del boulevard, que no podemos estar parados porque la Ley nos los prohíbe”, explicó.

Soto dijo que la principal petición al gobierno es que en estos momentos les permitan trabajar sin restricciones “a nosotros sí no nos dejan jalar los domingos, y los Ubers si están jalando ahí en el boulevard ofreciendo el servicio como si fueran taxis”.

Señaló que la inconformidad crece debido a que la pandemia del coronavirus ha reducido de manera drástica sus ingresos, por lo que cualquier facilidad que se les otorgue les ayudaría a sobrevivir en esta temporada.

“Queremos que se acerquen a proporcionar una ayuda, a proporcionar soluciones, pero ellos son nada más de restringir”, expuso.

Dijo que además no se reparten cubrebocas entre los taxistas ni el pasaje, “estos señores dicen que repartieron 3 mil cubrebocas, pero llegan a las siete de la mañana reparten 3 o 4, toman la foto y se van”.