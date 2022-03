Tandeos de agua, solo En Victoria: Canirac

La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) aclaró que solo el municipio de Victoria implementará el programa de tandeos; en el resto del estado no se considera recurrir todavía a esa desesperante medida.

Pablo Reyna Quiroga aseguró que los establecimientos no serán afectados por los cortes del servicio que se van a programar, supuestamente de manera organizada y ordenada, en la capital del Estado porque de hecho, la Comapa no ha informado sobre los días, horarios en los que se va a cortar el suministro.

Apenas hace unos días Reyna Quiroga sostuvo reuniones de trabajo con delegados de la Canirac del norte y sur del Estado en la que se abordaron los temas más importantes relacionados con la industria y en ningún momento se habló del agua como una problemática

No obstante los empresarios están muy conscientes de la situación actual y de la importancia de optimizar su uso.

“Ahorita en la zona norte y zona sur no tenemos el reporte; de hecho ahorita estoy en reunión con restauranteros me reuní con los delegados de las delegaciones y prácticamente no está esa situación, pero no es el caso en el resto del estado, estamos todavía, digamos autosuficientes en este tema”.

La Comapa Victoria confirmó que a partir de este fin de semana entrará en vigor el tandeo de agua debido a que los niveles de la presa bajaron significativamente por la falta de lluvias de manera que nadie tendrá agua las 24 horas.