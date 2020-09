Revela Gustavo Cárdenas que iría por alcaldía de Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El dirigente de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, dijo hoy que no se descarta para lanzarse como candidato a la alcaldía de Victoria, o en su defecto buscar una diputación local o federal.

“Yo estoy ahorita organizando todo el proceso electoral, todavía no me veo como candidato pero no me descarto, ni por Victoria ni por ningún lado me descarto”, afirmó.

“Estoy trabajando para hacer algo con el apoyo de mi familia para estar otra vez en la palestra, pero con ese ánimo de hacer las cosas bien hechas”, indicó.

Sin embargo Cárdenas Gutiérrez refirió que en la mayoría de los puestos de elección popular el Movimiento Ciudadano buscará caras nuevas.

“Vamos a llevar una propuesta ganadora a todos los municipios, vamos a llevar una propuesta en donde queremos que los jóvenes con el apoyo de los viejos, puedan hacer unas campañas que convenzan a la gente”, dijo.

Además aseguró que esta vez Movimiento Ciudadano pretende competir en el proceso electoral de manera individual, sin buscar coaliciones, ya que “la alianza que tuvimos con el PAN terminó muy mal”.