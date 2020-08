Restauranteros pedirán créditos para no cerrar

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia y evitar el cierre definitivo de sus negocios, restauranteros de Victoria buscarán acceder a créditos, informó Jorge Bello Méndez.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Victoria señaló que dicho sector ha sido de los más golpeados por la contingencia sanitaria y las restricciones en la reapertura económica.

Ante tal panorama, reconoció que se requiere de apoyos económicos para evitar se incremente el cierre de este tipo de negocios, que hasta el momento en cinco meses de pandemia ha llevado a la quiebra a 50 restaurantes en la ciudad.

“Un factor nos pega en el tema financiero es que por ser parte de un esquema turístico, los restaurantes son catalogados como empresas de alto riesgo y no hemos podido acceder a fondos de financiamiento por parte de la banca comercial”.

El presidente de la Canirac en la capital tamaulipeca señaló que buscan diversas alternativas para poder ser candidatos a apoyos económicos.

“Hemos estado haciendo algunas gestiones y buscaremos que todos los restauranteros puedan acceder a financiamientos para que una vez que pase la etapa crítica de la pandemia puedan servir como fuente de transformación para los negocios”.

Bello Méndez reveló que con el cierre de 50 establecimientos del ramo restaurantero, se han perdido alrededor de 300 empleos entre cocineros, meseros, cajeras, personal de limpieza y otros.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados manifestó que con la apertura parcial de los establecimientos los problemas económicos que enfrentan no se resuelven sino todo lo contrario.

“Porque tenemos que pagar nóminas, más energía eléctrica, más personal y otro tipo de gastos, pero no podemos trabajar al 100 por ciento y no podemos llenar nuestros establecimientos de gente como antes porque no se permite por la contingencia”, apuntó.