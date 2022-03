Requiere PC Tamaulipas recursos humanos para combatir incendio sin control en «El Cielo»

Por Jose Luis Avila.

50 HECTARES CONSUME FUEGO EN BIOSFERA DEL CIELO

El coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, señalo que ya se está trabajando con el incendio registrado en la Biosfera del Cielo de Gómez Farías, en el ejido “Joya de Manantiales, y de alguna manera se ha venido conteniendo pero al momento no existe un control total, ni mucho menos una liquidación.

Dichas autoridades señalan que ya se han consumido 50 hectáreas principalmente de hojarasca en el suelo y matorrales, pero no arbolada, por lo cual se requiere recurso humano, pues el incendio no se ha controlado y diariamente está avanzando debido a la presencia de vientos que no pe rmiten sofocarlo.

De momento se reportan cuatro incendios forestales registrados en lo que va del año, al menos 22 municipios de la entidad son los más susceptibles de sufrir los embates de estos siniestros, durante la temporada que recién inicia en Tamaulipas.

Y entre ellos se ubican a comunidades rurales como de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemes, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Tula y Ciudad Victoria.

Asimismo y de acuerdo con los registros históricos de incendios forestales en Tamaulipas dichos eventos se llegan a presentar entre los meses de enero a septiembre, y con mayor incidencia en abril con el 32.3% de los casos.

En los meses de marzo estos siniestros registran el 24.3%, en mayo con el 17.2% y el resto de los meses con menos del 8%.

Ante ello la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas confirma contar con todo un plan para enfrentar la temporada de incendios forestales 2022.