Reprueba MC trabajo de auditoría del estado

Ciudad Victoria, 9 de septiembre .-El trabajo del Auditor Superior del Estado ha ocasionado inconformidad por aprobar cuentas públicas de alcaldes cuestionados, afirmó Patricia Pimentel, diputada local.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) consideró que la gestión de Jorge Espino Ascanio como titular de la ASE no ha sido eficiente.

Se pronunció por que la próxima legislatura de MORENA remueva al gobernador del Estado.

«Sí sería necesario realizar un cambio de auditor e incluso modificaciones en la dependencia encargada de transparentar el manejo de recursos de Ayuntamientos y organismos estatales», dijo.

Pimentel Ramírez añadió “lo que hay que hacer es un cambio de fondo, pero no pensar en desaparecer la Auditoría”.

La diputada de MC señaló que la Auditoría Superior tiene presupuesto suficiente para realizar su trabajo, y no existen excusas para no revisar a detalle las cuentas públicas.

“Si se necesitan mayor número de auditores que lo soliciten, pero no lo han hecho”, sostuvo.

Pimentel Ramírez dijo que se esperaba que muchas cuentas públicas fueran revisadas a fondo para detectar irregularidades.

Señaló que ella demandó auditar a fondo las finanzas del Xicoténcatl González Uresti al frente de Ciudad Victoria, por el presunto desvío de recursos a empresas fantasmas.

Dijo que fue decepcionante que la Auditoría haya avalado la cuenta pública de Victoria, ya que fue notorio que la revisión a las finanzas fue deficiente.