Reportan saldo blanco en Victoria durante las vacaciones

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-Saldo blanco sin ningún fallecimiento, solo heridos y daños materiales dejaron los accidentes vehiculares en medio de los festejos de navidad y año nuevo en la capital de Tamaulipas, informó César Saavedra Terán, secretario del Ayuntamiento de Victoria.

El funcionario municipal dijo en entrevista “podemos estar muy contentos porque fue dentro de lo que cabe un saldo blanco. No quiere decir no que no hubo accidentes o daños materiales que lamentar, pero desde luego, afortunadamente no tuvimos un problema grave”.

Reveló que en todo el periodo vacacional navideño se presentaron según reportes de Tránsito alrededor de 40 accidentes vehiculares.

Saavedra Terán detalló que “del 31 de diciembre al día cuatro de enero solamente tuvimos 17 accidentes y todos fueron por temas imprudenciales y en ninguno tuvimos lesionados y afortunadamente no hubo fallecimientos”.

El Secretario del Ayuntamiento recalcó que “sumado a este periodo de cuatro días de enero podemos agregar la parte total del periodo navideño que acabamos de pasar y no tuvimos un detalle que lamentar: fue un saldo blanco”.

El funcionario municipal agregó que a diferencia de años anteriores la población tomo conciencia y no hubo fallecimientos por accidentes ocasionados por conductores ebrios.

Además dio a conocer que tampoco se registraron personas heridas por balas perdidas durante la celebración del año nuevo.

“Oficialmente no tenemos un reporte en ese sentido, no tenemos reportes de heridos por arma de fuego o pirotecnia y se puede considerar saldo blanco”, puntualizó.

Dijo que el periodo vacacional oficialmente termina este cinco de enero “e inicia el periodo de trabajo el miércoles seis, pero el último festejo es el día 6 por el día de reyes”.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población de Victoria para mantener el saldo blanco “les pedimos seguir en esa misma frecuencia que en diciembre donde la ciudadanía fue madura”.