Regreso a clases presenciales en Tamaulipas, hasta el 2021

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Miguel Ángel Carreón Paz, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia de Tamaulipas, aseguró que los alumnos regresarán a clases presenciales hasta el 2021.

Sostuvo que los padres de familia han externado que, hasta en tanto no estén seguros de que en el corto plazo las condiciones sanitarias seguras o que hayan bajado los contagios.

“Por más que se pongan (los semáforos) en amarillo o verde hasta que los padres de familia no detecten, no se den cuenta, no sientan que tienen las condiciones cien por ciento seguras para que sus hijos regresen a las escuelas, éstos no van a regresar”.

Carreón Paz que será hasta el próximo año cuando se den estas condiciones idóneas para que los estudiantes regresen a tomar clases presenciales.

“Yo casi creo que sería el próximo año que debieran regresar los alumnos a las escuelas, creo que hoy por hoy todavía no hay condiciones”, expresó.

Estableció que para que se dé el regreso a las aulas, se deberán contar con algunos aspectos como la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 .

En caso de que el regreso a clases se dé a partir de enero, enfatizó que deberán tomarse todas las medidas sanitarias necesarias.

“Obviamente las escuelas al decidir retomar o que los muchachos vuelven a las escuelas es porque las aulas, toda la comunidad educativa, los centros de trabajo han sido debidamente sanitizados”, puntualizó.