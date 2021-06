Regresa Pilar a la alcaldía de Victoria

Ciudad Victoria.-Este viernes reapareció Pilar Gómez Leal en la alcaldía de Victoria este viernes para dar continuidad a su trabajo al frente de la administración municipal.

Entrevistada en el Palacio Municipal, dijo que su objetivo es dar continuidad a las labores y acciones que ya realizaba en el Ayuntamiento, “vamos a seguir como estábamos y con el mismo ritmo de trabajo”.

La alcaldesa de Victoria descartó regresar al Congreso del Estado y concluir su labor como diputada local.

“Al final de cuentas mi responsabilidad fue aquí y tengo que terminar el tiempo por el que estoy en esta administración”.

Señaló que tampoco tiene pensado dejar Ciudad Victoria “por qué me voy a ir, yo tengo aquí viviendo 13 años, aquí tengo mi casa, la notaría en la que siempre he trabajado, no tendría a dónde irme más que de vacaciones”.

Gómez Leal destacó que no disminuirá su ritmo de trabajo, pero aclaró que ya no habrá cambios o reestructuración en su administración.

¿“Estamos a tres meses de que entre la nueva administración y también ellos deben tener su tiempo para entrega recepción”.

Aclaró que ella solo entregará lo realizado a partir de su llegada en el mes de octubre del 2020, hasta el día último de septiembre del 2021.

La presidenta municipal de Victoria dijo no saber a qué se dedicará a partir del mes de octubre en que concluya el periodo de su administración municipal.

“Todo mundo hacemos política de una manera u otra y falta mucho para estar hablando de tiempos electorales y política”.