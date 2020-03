Rechazo al INSABI no afectará a Tamaulipas: Gerardo Peña

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Gerardo Peña Flores calificó como “valiente” la decisión del gobierno de Tamaulipas de rechazar adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pero aclaró que los servicios de salud en el Estado no sufrirán afectaciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló: “me parece una decisión muy valiente por parte del ejecutivo del Estado: el hecho de endosar el patrimonio de los tamaulipecos, pues son temas que han sido valorados y que han sido puestos en la mesa”.

Peña Flores declaró: “obviamente el Estado de Tamaulipas hará lo propio y asume la responsabilidad y estoy seguro que lo va a sacar adelante y con éxito”.

El diputado del Partido Acción Nacional sostuvo que el no entrar en el esquema del INSABI no afectará los servicios de salud en Tamaulipas: “me parece que el Gobernador y la Secretaria de Salud estarán desde luego asegurando que haya las condiciones necesarias para que en este caso los tamaulipecos tengan el mejor de los servicios”.

Peña Flores también dijo que está pendiente definir sí se hará la consulta pública propuesta por el gobernador en su Cuarto Informe, precisamente en relación al INSABI.

“No he platicado con él (Gobernador) pero en el informe se comentó que se realizaría una consulta, no está peleada una con otra, pero bueno platicaré con él para saber en ese sentido cual es la determinación de llevar a cabo o no esa consulta”, puntualizó.