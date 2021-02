PRI no tiene alianza de facto con el PAN: Melhem

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Edgar Melhem Salinas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tamaulipas, afirmó que no existe una alianza de facto con el Partido Acción Nacional, a pesar de que el PAN está postulando a varios priistas como candidatos.

En entrevista sostuvo: «que quede claro, aquí no hay alianza. Hay Estados en que sí hubo, pero hay once Estados en los que no vamos en alianza».

Melhem Salinas afirmó que los contrapesos que se ocupan a nivel federal, «también en Tamaulipas necesitamos contrapesos en el Congreso local y necesitamos que haya equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo».

Mencionó que la salida de algunos políticos del PRI como Oscar Almaráz y que ahora son candidatos del PAN, «ya tenían tiempo trabajando con ellos desde el 2018».

Melhem Salinas también dijo «con todo respecto la gente que se fue del partido ya no debe de opinar como priistas».

Por otra parte, el dirigente partidista, aseguró que el PRI fue el primero en concretar el registro de sus precandidatos y en tener sus cuadros completos.

«Acabamos ya de seleccionar los mejores candidatos que vamos a dar la competencia, fuimos el primer partido en tener el cien por ciento de los candidatos».

Recalcó que los demás partidos no tienen cuadros competitivos, «nosotros estamos listos y sobre todo con candidatos con identidad congruencia y principios».