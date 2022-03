Presentan IETAM y el Instituto Electoral de Coahuila la urna electrónica que se utilizará en 50 casillas en la Jornada Electoral

Por Staff

En el marco de las actividades de colaboración interinstitucional, el Instituto Electoral de Tamaulipas y el Instituto Electoral de Coahuila, a través de sus titulares Lic. Juan José Ramos Charre y Mtra. Gabriela María de León Farías, respectivamente, encabezaron dos eventos en esta ciudad capital, en los cuales presentaron las urnas electrónicas que se utilizarán durante la Jornada Electoral del 5 de junio en la cual las tamaulipecas y los tamaulipecos elegiremos al próximo gobernador del Estado.

Durante los eventos de presentación, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila expusó que desde el año 2002 dicha institución trabaja en el diseño y modernización de urnas electrónicas, además de confirmar que las 50 urnas que se utilizarán en el Estado de Tamaulipas corresponden al modelo de la 6ª generación, las cuales son diseñadas, fabricadas y configuradas por personal del Instituto Coahuilense.

Durante su disertación, la Presidenta del órgano electoral de Coahuila señaló, entre otras cosas, que las urnas electrónicas están conectadas a la energía eléctrica, tienen no break y baterias de dos horas de respaldo; asimismo, precisó que dichas urnas no estarán conectadas a internet, de tal manera que no pueden ser hackeadas, y que al terminar la jornada de votación arroja el cómputo de votos de manera automática.

El Consejero Presidente del IETAM, Juan José Ramos Charre, durante su intervención precisó que el voto electrónico no es nuevo en el sistema electoral mexicano, pues el INE ha implementado pruebas piloto con elecciones vinculantes en los procesos electorales de 2019-2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo; así como en las entidades de Coahuila y Jalisco en los procesos electorales concurrentes de 2021. En este tercer ejercicio, de las seis entidades con proceso electoral local, sólo en Aguascalientes y Tamaulipas se implementará el uso de urnas electrónicas, que en el caso de Tamaulipas, el porcentaje de casillas en las cuales se instalarán corresponde al 1% respecto del total de casillas aprobadas por los consejos distritales del INE. Además, Ramos Charre subrayó que la utilización de las urnas electrónicas no ponen en riesgo el sufragio tal y como lo señala la propia constitución y las leyes, fundamentalmente la libertad en el ejercicio y la certeza de éste, y no compromete los principios que rigen la función electoral.

En las presentaciones desarrolladas el lunes 28 de marzo, se realizaron ejercicios de operación, respondiendo además a las diversas preguntas que fueron planteadas por los asistentes, siendo resueltas por las autoridades electorales que se dieron cita a esta presentación.

Cabe señalar que el primer ejercicio se presentó a medios de comunicación con presencia en esta ciudad capital; en tanto que, por la tarde del mismo día, se replicó el ejercicio con la Magistrada Presidenta e integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; el Delegado y la y los vocales de la Junta y Consejo Local del INE, así como personal adscrito a la 05 Junta Distrital. De igual manera participaron la Fiscal Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado; así como las y los integrantes de los consejeros distritales Locales 14 y 15 locales.

Acompañaron a estos actos, las consejera electorales Deborah González Díaz, Italia Aracely García López, Mayra Gisela Lugo Rodríguez y Marcia Laura Garza Robles, así como el Consejero Electoral Eliseo García González y el Secretario Ejecutivo, Juan de Dios Álvarez Ortiz.