Piden al Congreso de Tamaulipas no aprobar el aborto

Agencias

Ciudad Victoria.- La Asociación Civil Familias por Tamaulipas entregó un escrito a diputados locales para solicitarles que legislen en favor de la familia, la vida y que no aprueben la legalización del aborto.

«Traemos este documento dirigido a todos los diputados de las diferentes fracciones y partidos para que no aprueben la despenalización del aborto y no eliminen el control parental a los padres de familia», señaló Mario Antonio Pérez Rojas, presidente de la asociación.

Agregó: «tenemos conocimiento que el partido MORENA trae ese tipo de iniciativas y eso es lo que no queremos porque se atenta contra la vida y no nos dejarían decidir sobre los contenidos que verán nuestros hijos en las escuelas».

Pérez Rojas indicó que los padres de familia se sienten hasta cierto punto tranquilos porque los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) que son mayoría en el Congreso local han expresado que no se aprobarán ese tipo de iniciativas que no son prioridad.

No obstante el dirigente de Familias por Tamaulipas recalcó que tratarán de hacer conciencia en todos los legisladores para que no impulsen la despenalización del aborto y no se apruebe la eliminación del pin parental.

«Nuestra preocupación es que no se nos permita educar a nuestros hijos en temas de sexualidad y otra cosa que nos preocupa es el aborto, que se permita quitarle la vida a un bebé».

Insistió en la importancia de que los representantes del pueblo en el Congreso local legislen para que se respete la vida y los padres de familia no pierdan las facultades sobre sus hijos.

«Porque no colocar a la familia como una prioridad para el Estado traerá lamentables consecuencias como el desmoronamiento del tejido social, el incremento del crimen y el abandono escolar y el aumento de la pobreza».