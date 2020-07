Perfilan a Arnulfo Rodríguez para regresar a dirigir el SNTE en Tamaulipas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Arnulfo Rodríguez Treviño se perfila para contender a la secretaría general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debido a que ninguna ley ni los estatutos sindicales se lo evitan, aseguró Enrique Meléndez Pérez.

El Coordinador de Maestros por México (MXM) en Tamaulipas, dijo que para empezar el Comité Estatal de Maestros Jubilados dio a conocer que apoyará a Rodríguez Treviño para que ocupe de nueva cuenta la dirigencia del SNTE en el Estado.

“Como lo buscaría Arnulfo Rodríguez yo creo que hay las condiciones para él y para otros compañeros que tengan el interés de servirle a los trabajadores de la educación sindicalizados en la Sección 30 del SNTE”, refirió.

Meléndez Pérez dijo que, si así lo desean, todos los ex secretarios generales de la Sección 30 del SNTE podrán contender en el proceso de renovación que se avecina.

“La verdad es que en el estatuto no te limita, no te prohíbe, dice el estatuto que no puedes reelegirte cuando tú estas en funciones de secretario general ni en el próximo periodo”, sostuvo.

Indicó que existe un vacío en los estatutos del SNTE que deja abierta la posibilidad a que cualquier ex secretario pueda buscar ser electo y dirigir una sección sindical.

“No dicen los estatutos que no se pueda ser electo secretario por segunda vez, hay un vacío, entonces no impide a nadie”, puntualizó.