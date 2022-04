Para este fin de semana se restablecerá el servicio de recolección de basura

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Después del problema que se registró hace una semana, el servicio de recolección de basura se restablecerá al cien por ciento este sábado y domingo, afirmó el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez.

«Vamos a tener nuevamente el sábado o el domingo ahora sí el cien por ciento».

Entrevistado previo a ingresar a la Sala de Cabildo para presidir la Sesión Solemne con motivo del Día de la Capitalidad de Victoria, el Alcalde agregó que para la próxima semana dará a conocer las acciones que se llevarán a cabo para que no vuelva a colapsar la recolección de basura en la Ciudad.

«Les vamos a dar una sorpresa la próxima semana para que no nos vuelva a pasar esto».«La próxima semana vamos a dar unos anuncios para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó», insistió.

Tras referir que se descompusieron seis camiones de basura y otro mas chocó por una falla en los frenos, admitió; «se nos cayó un 65 por ciento la basura, nunca nos había pasado, es la primera vez y la última vez que nos debe de pasar, vamos a tomar medidas para que no vuelva a pasar eso».

Tras referir que «desde la mañana hemos estado en los talleres de basura, en los talleres mecánicos», el Alcalde de Victoria abundó; «hemos estado viendo unas licitaciones que van a empezar la próxima semana, que las voy a anunciar para que no nos vuelva a pasar esto».

«No va a volver a pasar, a final de cuentas le vamos a dar solución, no habíamos tenido un problema de estos, para el fin de semana vamos a tener al cien por ciento la recolección de basura», recalcó para concluir.