PAN de Tamaulipas buscará ganar 31 alcaldías y 21 diputaciones

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El Partido Acción Nacional de Tamaulipas no aspira al carro completo en las elecciones locales y en cambio va por 31 de las 43 alcaldías, aseguró Luis René Cantú Galván.

El dirigente del PAN en el Estado señaló que su partido también buscará 21 de las 22 diputaciones locales en lo que será la renovación del poder legislativo.

“Lo que nos interesa ahorita es mantener también un promedio más arriba de las diputaciones federales de las cuatro que tenemos, con eso es lo que estamos trabajando, arriba de lo que tengamos de eso será de mucho beneficio para el PAN”, declaró

Cantú Galván dijo que así el PAN repetiría los resultados de las últimas elecciones locales, sin embargo no crecería electoralmente.

Sin embargo descartó temer un fuerte avance electoral de MORENA en Tamaulipas, «nosotros estamos concentrados en nuestro trabajo, no estamos volteando a ver a los otros partidos».

Cantú Galván afirmó que con el proceso electoral en marcha, el PAN aun no define cómo va a seleccionar a sus candidatos “hemos estado más que todo viendo los métodos en los cuales podemos aplicar el criterio y llevar a cabo las designaciones, pero es muy prematuro, no podría decir en qué método porque todavía no lo definimos”.

Reiteró que en la competencia electoral “sabemos qué tiene que hacer cada partido, nosotros estamos enfocados en lo nuestro y no perderemos el tiempo ahorita viendo a otros partidos, y menos con una pandemia que nos ha robado mucho el tiempo de logística”.