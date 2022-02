Nombra IETAM a nuevos funcionarios

Por Staff

En sesión extraordinaria y a propuesta del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, se aprobó por unanimidad de votos la designación de la Mtra. María Concepción Reyes Reyes, como Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídico-Electorales. Asimismo, el Consejero Presidente presentó la propuesta de la Lic. Isela Alejandra Ponce Arredondo para ocupar la titularidad de la Unidad Técnica del Voto de las Tamaulipecas y los Tamaulipecos residentes en el extranjero. En fechas próximas corresponderá a las consejeras y consejeros electorales determinar si la persona propuesta, además de cumplir con los requisitos constitucionales y legales, cuenta con el perfil profesional, experiencia y capacidad para ocupar la titularidad de la referida Unidad Técnica.

De igual forma, el Consejo General aprobó la segunda renovación de la Encargaduría de Despacho de la plaza de Técnico de Participación Ciudadana, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, designándose al C. Dan Yavé Zurita Guevara, por el periodo comprendido del 20 de febrero al 20 de agosto de 2022.

En el marco de esta sesión extraordinaria número 7, se aprobaron, por unanimidad de votos, tres resoluciones. En primer término, en el expediente PSE-182/2021, relativo a la denuncia interpuesta por el partido político morena en contra del C. César Augusto Verástegui Ostos, otrora Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, por la supuesta comisión de las infracciones consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, promoción personalizada, así como por la supuesta difusión de propaganda gubernamental contraria a las normas electorales; de la asociación “Todos por Tamaulipas”, por la supuesta comisión de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña o campaña; así como del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, por lo que se sobreseé dicho procedimiento al advertirse que se analizaron los mismos hechos al resolverse el diverso PSE-183/2021, por aplicación del principio Non bis in idem como garantía constitucional prevista en el artículo 23 del Pacto Fundamental.

Un segundo expediente es el identificado con la clave PSE-01/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por la C. Lucero Guadalupe Ornelas Puga, en contra del C. Jesús Antonio Nader Nasrallah, Presidente Municipal de Tampico, Tamaulipas, por la supuesta comisión de las infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, este fue resuelto como infracciones inexistentes.

Finalmente, se resolvió el expediente PSE-03/2022, con motivo de la denuncia interpuesta por la C. María Luisa García Medina, en contra del C. César Augusto Verástegui Ostos, otrora Secretario General de Gobierno del estado de Tamaulipas, misma que se declaró como inexistente por la comisión de supuestos actos anticipados de campaña.

El IETAM hace del conocimiento de la ciudadanía el presente comunicado con fines de divulgación; no obstante, cada uno de los acuerdos aprobados por el Órgano Colegiado, así como las dos resoluciones aprobadas, corresponden a la única versión oficial, pudiendo consultarse dichos documentos en el siguiente enlace: