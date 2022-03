No vengo a MC buscando espacios políticos afirma Luis Torre Aliyán

Por Gregorio Aguilar

El abogado Luis Torre Aliyán, afirmó que no llega a Movimiento Ciudadano buscando espacios políticos, sino a trabajar, a aportar ideas y a sumar.

Luego de que ayer se dio a conocer su incorporación al Partido Naranja en donde aún no quiso revelar cuál será su responsabilidad, Torre prefirió esperar a que los liderazgos de MC lo den a conocer oficialmente.

A Luis Torre lo podrán acusar de muchas cosas pero menos de deshonesto, subrayó. Siempre he dado la cara y he estado dispuesto a ayudar, agregó.

El mejor ejemplo de esa declaración afirmó, fue su paso por el Ayuntamiento de Victoria donde fue síndico, cargo en el que decidió donar su sueldo cuando la pandemia por Covid-19 empezó a hacer estragos a la salud y la economía de las familias victorenses.

“Yo vengo a trabajar duro no por espacio político yo donde he estado a mi me gusta dar la cara trabajar, aportar apoyar a la gente incluso done mi sueldo no solo no robe con Xico y compañía sino que done mi sueldo a la ciudadanía en plena pandemia, yo tengo mi despacho de ahí vivo, y lo de cabildo lo done que mejor ejemplo para demostrar que me gusta ayudar a la gente”.

En entrevista banquetera, Torre Aliyán afirmó que en los procesos electorales en los que ha participado ha sido como candidato externo como fue en la campaña de Xicoténcatl González Uresti en el PAN y después, el año pasado cuando se registró como precandidato a la alcaldía de Victoria por las siglas de Morena.

“Yo no he sido militante de ningún partido, cuando fui sindico en el Cabildo donde me sentí muy orgulloso solo fui como candidato externo luego cuando me invita el delegado de programas federales Rodolfo González Valderrama para como externo competir por Morena, así lo hice y me sumé a la aventura pero como externo”.

Con ese perfil ciudadano llegó al partido de la ola naranja al cual fue invitado por el precandidato Arturo Diez Gutiérrez a quien distingue como un buen empresario y con una visión y liderazgo diferente para hacer mejor las cosas.

“Hemos vivido malas experiencias, malos gobiernos siempre con la dupla de dos partidos hegemónicos hoy se suma otro de moda pero no hemos dado oportunidad a una plataforma emergente como es Movimiento Ciudadano, los cuadros que se están sumando es gente fresca, preparada, sin estas carreras políticas viciadas, habrá sus excepciones pero en general han cuidado mucho el reclutamiento de los cuadros políticos”.

Respecto a si observa equidad en el presente proceso electoral, respondió: “no me quiero meter en temas tan polémicos pero si hay que estar bien atentos a que la autoridad electoral sirva para lo que es, un árbitro que conserve su neutralidad y que las decisiones se apeguen a la legalidad para que los candidatos sientan que están en una cancha pareja”.