No se debe perder la fe ante covid, dice Obispo de Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Antonio González Sánchez, Obispo de la Diócesis de Victoria, pidió hoy a la grey católica a fortalecer la fe, para enfrentar el miedo y evitar caer en pánico ante la emergencia de salud provocada por el Coronavirus.

El prelado católico reconoció que se viven tiempos difíciles por la pandemia, sin embargo, no se debe perder la fe, “que esto que estamos viviendo, no nos asuste, que la palabra de Dios nos aliente, nos fortalezca, quite miedos, quite temores, quite pánicos”.

González Sánchez se dirigió a los creyentes de Victoria y los municipios que integran la Diócesis a quienes pidió creer en el evangelio.

“Dice San Pedro en la segunda lectura: alégrense aún cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases a fin de que su fe sometida a la prueba, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro”, apuntó.

El Obispo de Victoria indicó que es normal que muchas personas vivan crisis de fe, sobre todo ante graves situaciones como la que se vive en todo el mundo por la pandemia de Covid-19, que ha dejado miles de muertos.

“Cuántos de nosotros en alguna circunstancia no hemos dudado de Cristo, cuántos de nosotros nos hemos preguntado ¿y Cristo dónde está?, no lo veo, no lo siento”, enfatizó.

Sin embargo, agregó “las crisis de fe no son malas, siempre y cuando las superemos y que esa crisis cuando pase nos haga aumentar la fe”, apuntó.