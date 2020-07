Niegan decomiso de autos ilegales en Ciudad Victoria

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El doble Hoy No Circula no ha provocado una “cacería” de vehículos extranjeros en Ciudad Victoria ya que no se registran decomisos, aseguró Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, dirigente de Onappafa Tamaulipas.

Señaló que en los operativos y filtros encabezados por Tránsito municipal no se han dado casos en que la grúa recoja los llamados autos chocolate.

Zúñiga Maldonado refirió que hasta ahorita la Onappafa no ha recibido quejas de sus agremiados en las que señalen el retiro de unidades de procedencia extranjera.

El dirigente popular señaló “de momento nosotros como organización, no hemos recibido alguna queja de nuestros agremiados, yo he estado en contacto con el director de Tránsito y me ha señalado que no existe tal cacería”.

Zúñiga Maldonado indicó “lo que sí sucede es que se revisa a todos los vehículos por igual en los filtros sanitarios como medida de prevención al Coronavirus”, comentó.

Sin embargo recomendó que los propietarios de vehículos extranjeros tengan toda su documentación en regla y la porten a bordo del vehículo, para que cuando la autoridad les pida algún documento puedan entregarlo.

“Y son importantes las placas de Onappafa, porque de ahí también se basan para el último dígito del Doble Hoy No circula, así de esa manera nosotros también estamos apoyando con nuestro granito de arena para evitar la movilidad”, precisó.