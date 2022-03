Muchas mujeres desvirtúan y radicalizan movimientos feministas

Por José Gregorio Aguilar

La directora del Centro de Ayuda para la Mujer en Latinoamérica, Claudia Valdez Briseño, pidió a las mujeres no radicalizar el feminismo cuando emprenden marchas o manifestaciones para protestar en defensa de sus derechos y para exigir un alto a la violencia de género.

En su consideración, en varias ocasiones las mujeres han dado muestras de ser radicales y ven a los varones como enemigos cuando el hombre y mujer son complemento; además, muchas parecen olvidar que para engendrar un hijo requieren de un hombre.

Dijo que percibe en muchas de ellas cierta incongruencia entre el decir y el hacer, por eso, y a título personal, manifestó que el feminismo es un movimiento que últimamente ha sido manipulado en los últimos años

“Lo que yo he comentado antes esas mujeres que quieren que se legalice el aborto las feministas, yo digo si no quieres embarazarte entonces no tengas una relación con un hombre, para embarazarte necesitas a un hombre y resulta que rechazan a los hombres, es una incongruencia demasiado evidente”.

Para terminar su reflexión, aseguró que en no pocas ocasiones, quienes promueven y participan en esas marchas y manifestaciones no son precisamente las víctimas, sino gente que aprovecha el movimiento para otros fines; siempre tendrá más crédito escuchar experiencias personales porque reflejan la realidad de lo que está pasando.

“Muchas veces quienes promueven y participan en esas marchas no son las víctimas, yo no puedo hablar de un parto porque nunca he tenido un hijo, nunca he estado embarazada, puedo hablar de lo que la ciencia dice y de la experiencia de otras personas, sin embargo, nadie de ellas puede decir lo que se sufre al proceso de un aborto, yo puedo hablar de las consecuencias de lo que ya vivieron esas mujeres”.