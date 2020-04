Microbuses negarán servicio a quien no use cubrebocas

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Los autobuses y microbuses del transporte urbano en la capital de Tamaulipas, empezarán a negar el servicio a cualquier usuario que no use cubrebocas, debido a que la medida fue establecida como obligatoria.

Ramón Hernández Manríquez, secretario general del Sindicado de Microbuses Verdes, señaló que para evitar que se propague el Coronavirus “se dio la instrucción que al usuario que no traiga cubrebocas no se le va a permitir el ingreso a la unidad, es una instrucción de las autoridades estatales, así que los usuarios que no usen cubrebocas no se van a poder subir a los microbuses”.

Hernández Manríquez aclaró que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el servicio público de transporte han aplicado las recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir contagios.

Sostuvo que los microbuses son sanitizados al llegar a la terminal de cada ruta, pero además los operadores limpian los pasamanos de manera constante, además se ofrece gel antibacterial a los usuarios al subir.

“También los operadores hacen uso del cubrebocas, todos deben traerlo y los usuarios que se suben deben de ir al menos un metro y medio separados por lo que no podemos subir a más de 12 por unidad”, dijo.

Respecto a la inhabilitación de unidades del transporte que se dio hace unos días por parte de autoridades, estatales, el líder de los microbuses verdes indicó que los operadores no cumplieron con las medidas de higiene y sanitarias para prevenir contagios de COVID-19.

Informó que la sanción económica a los propietarios de las unidades que fueron inhabilitadas por dos días fue de 40 días de salario mínimo, la cual ya fue cubierta.

“Se está asumiendo la irresponsabilidad, pero si fue una irresponsabilidad de esos operadores por no utilizar el material que se les proporcionó, pero ya todos deben de usarlo”, indicó.