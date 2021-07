Llegaron 2 millones 745 mil papeletas para la Consulta Popular

Ciudad Victoria.- Llegaron a Tamaulipas 2 millones 745 mil 645 papeletas para la Consulta Popular del próximo 1 de agosto informó el Secretario de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Faustino Becerra Tejeda.

“En este caso recibimos el material y documentación para Consulta Popular, son las papeletas que serán utilizadas en la consulta que se empezaron entregar desde ayer en Tampico, Madero y Altamira y hoy en el resto del Estado”, explicó.

El funcionario señaló “se van a iniciar los trabajos para contarlas, sellarlas y agruparlas para que se incorporen a cada uno de los paquetes que se van entregar la próxima semana a las presidencias de las mesas receptoras de la Consulta Popular”.

Las papeletas contienen la única pregunta que los electores deberán contestar en el sentido si se está de acuerdo o no con juzgar a ex funcionarios públicos, especialmente a los ex presidentes del país.

Becerra Tejeda dijo “esta consulta se lleva a cabo con los mismos protocolos y las mismas exigencias que tenemos en los procesos electorales es decir todos los tramos de control de confianza y de seguridad que tenemos en cada una de las elecciones”.

Agregó que el ejercicio de la Consulta es organizado “con el mismo rigor y la misma exigencia que pone siempre el INE en sus actividades con todo el profesionalismo que nos caracteriza”.