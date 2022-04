Llaman a migrantes a evitar cruzar por Tamaulipas, serán detenidos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El cierre parcial de los cruces fronterizos se debió a que las autoridades estadounidenses detectaron que los migrantes utilizaban camiones o vehículos de transporte de carga para esconderse y cruzar de manera furtiva hacia los Estados Unidos, afirmó el secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores.

«Esa es la razón por lo que hubo ese gran problema del cierre parcial de los cruces fronterizos», refirió el funcionario en rueda de prensa.

Por ello, dijo, el Gobierno del Estado urgió al Instituto Nacional de Migración a atender dicha problemática «y hagan lo que tengan que hacer».

«Por eso hacemos este llamado al Instituto Nacional de Migración para equiparse y cuenten con mayor personal y tecnología y puedan inhibir el cruce de los migrantes por nuestras fronteras», precisó Peña Flores.

Asimismo, el Secretario General de Gobierno lanzó un llamado a los propios migrantes a evitar cruzar por Tamaulipas porque dijo, serán detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

«Pedirles respetuosamente a que no pasen por Tamaulipas, se están estableciendo filtros, cuando detectemos personas en esta calidad vamos a detenerlos y los vamos a poner a disposición del Instituto Nacional de Migración para que hagan lo que tengan que hacer».

Al referir que el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca logró un acuerdo con el Gobernador de Texas Greg Abbott para atender la problemática de los migrantes añadió; «vamos incluso a detener a todos aquellos autobuses que no sean de línea y que tengan o traigan personas que cumplan con este tipo de características».

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Jorge Ontiveros Molina manifestó que los migrantes que cruzan por Tamaulipas provienen del vecino Estado de Nuevo León buscando aprovechar la frontera chica para cruzar el Río Bravo y llegar a los Estados Unidos.

Mientras mostraba un video donde se observa a un numeroso grupo de migrantes cruzando hacia Estados Unidos durante la madrugada, Ontiveros Molina señaló que se tienen detectadas más de diez rutas de trasiego de personas desde Nuevo León hacia la frontera tamaulipeca.

«Es el área de conflicto en el tema de migrantes», recalcó.

Por eso, dijo que como estado «Tamaulipas está haciendo lo propio».

«Desde el Estado estamos haciendo lo propio desde el sur, desde el Moralillo, desde el Puente Tampico con filtros, igual con el cruce con San Luis en el área de Tula».

Para concluir, Ontiveros Molina recalcó que aun cuando no es una problemática que le competa atender al Estado, se está colaborando en esa materia con el Gobierno Federal; «estamos en coordinación con las autoridades federales para hacer las actividades de manera conjunta, en coadyuvancia porque no es una responsabilidad del Estado»