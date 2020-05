Llama diputado a no relajar las medidas de ‘sana distancia’

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- Es un error que la sociedad se acostumbre a convivir con la pandemia del Covid-19, pues eso podría elevar el número de contagios en Tamaulipas, aseguró Juan Enrique Liceaga Pineda, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado.

En entrevista, declaró “el peor error de nosotros como sociedad es creer que la pandemia en estos momentos ya pasó, sobre todo caer en la cotidianidad, hacer nuestra ya esta parte del Covid, sobre todo cuando la aparición de casos nuevos está repuntando”, expuso.

Liceaga Pineda también sostuvo que la trasmisión de casos nuevos de contagios no se va a detener mientras las personas ignoren todas las medidas de precaución de la sana distancia y de quedarse en casa.

El diputado del Partido Acción Nacional refirió: “mientras nosotros no entendamos que solo se va a poder romper la cadena de transmisión de la enfermedad no relajándonos, no bajando la guardia, esto se nos va a complicar si no tomamos en cuenta las recomendaciones”, indicó.

El legislador de El Mante sostuvo que la sociedad tamaulipeca ha vivido un periodo de adaptación, que de tanto escuchar acerca del Covid-19 “ya lo hacen como parte de uno mismo, porque ahorita ya las medidas son más relajadas y eso no es lo correcto”.

Liceaga Pineda criticó que parte de la confusión se derive del anuncio del gobierno federal en el sentido de que esta próximo el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Pero no se relajen, no baje la guardia, no quiere decir que ya pueden salir, pero falta una directriz clara de parte del gobierno federal, que por un lado anuncia que va a terminar la Jornada de Sana Distancia, pero luego le advierten a la gente que aun no pueden salir”, concluyó.