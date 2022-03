La precandidatura de Américo, más firme que nunca: MORENA

Cd. Victoria, Tamps-

La decisión de la sala superior del tribunal del poder judicial de la federación no afecta, no revoca y no anula de ninguna manera la precandidatura del Doctor Américo Villarreal Anaya a Gobernador de Tamaulipas por MORENA, por el contrario se mantiene más firme que nunca, afirmó el representante de este partido ante el Consejo General del IETAM, Eduardo Govea.

“El registro del Doctor Américo Villarreal Anaya está firme, porque esta decisión no anula, no revoca, no echa por tierra dicho registro; subsiste jurídicamente”, expresó al mismo tiempo que aseguró que legal y jurídicamente cuentan con toda la certeza en torno al proceso interno de selección.

“La decisión de la sala superior no es de ninguna manera una decisión que revoque el registro de la candidatura del Doctor Villarreal, y no afecta la ruta que sigue MORENA en el proceso electoral ya de cara al inicio formal de las campañas”, manifestó.

Detalló que el fallo de la sala superior únicamente revoca la decisión del Tribunal electoral de Tamaulipas para que hagan una revisión integral de los agravios expuestos por la inconforme, ante lo que ya está previamente dictaminado y que corrobora que el proceso interno de MORENA fue apegado a derecho.

Estas declaraciones se dieron en el marco de un encuentro con medios de comunicación en donde también estuvo presente el delegado del comité ejecutivo nacional de MORENA en Tamaulipas, Ernesto Palacios quien reafirmó también que la decisión de la sala superior, no cambia la designación hecha por el partido, solamente obliga al tribunal electoral de Tamaulipas a ser exhaustivo en sus respuestas.

“La decisión de MORENA sobre su precandidato sigue firme como desde el primer día, el registro es único y sigue firme”, manifestó el delegado nacional de MORENA.