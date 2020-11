Jubilados enfrentarán duro fin de año en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-Debido a que no cede la pandemia del Coronavirus, la mayoría de los adultos mayores de Tamaulipas enfrentarán el fin de año solos, en confinamiento, y con escasos recursos económicos.

Samuel Turrubiates Contreras, presidente del Movimiento de Pensionados y Jubilados, dijo que además de poner en riesgo su salud, los ancianos enfrentaran obvios problemas de depresión.

“Hemos estado comentando con los compañeros que ya tenemos pocas visitas por la situación, porque la pandemia no permite que todo sea como antes, y tememos ser contagiados por familiares”, sostuvo.

Turrubiates Contreras insistió en que la convivencia familiar no podrá ser como en años anteriores en los que no existía un virus mortal que amenaza la vida de todos, “la situación ha cambiado demasiado, lo que buscamos ahora es la manera de sobrevivir esta pandemia y librarnos de este mal”.

El dirigente de Pensionados y Jubilados lamentó que Victoria sea de los municipios del Estado con más casos activos de Coronavirus, lo que hace más vulnerables a los adultos mayores.

“Estamos muy preocupados porque constantemente aumentan los contagios porque la gente no se cuida, no hace caso a las recomendaciones y no queremos ser víctimas de Covid-19”, expuso.