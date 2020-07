Investigan a ex alcalde de Madero por faltante de 26 millones de pesos

Andrés Zorrilla, ex alcalde de Madero

Por: Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.- El diputado local Joaquín Hernández Correa informó que se investiga al ex alcalde de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, por un desvío de recursos públicos por 26 millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado dijo que la Auditoría Superior del Estado sigue la pista de los recursos que se gastaron, pero que la administración Zorilla Moreno no comprobó.

Expuso que se trata del ejercicio fiscal del 2018, razón por la cual un tramo de responsabilidad le tocaría al actual alcalde de Madero, Adrian Oseguera.

Además, en el caso de la red de corrupción revelada recientemente, confió en que la justicia alcance a todos aquellos funcionarios del sexenio de Egidio Torre Cantú que ahora son señalados.

Hernández Correa estableció que ha quedado claro que ex funcionarios crearon empresas personales para desviar ese dinero del pueblo

“Y esto no es político, no debe haber distingo de colores, esto es que si es azul no se castiga si es verde sí, y si los funcionarios desviaron e hicieron incluso empresas personales para desviar recursos es muy delicado y castigado por la sociedad”, refirió.

El diputado agregó: “sé que hay mucha gente involucrada, pensaron que tendrían el poder permanentemente y no les salió como pensaban, son funcionarios de la administración del entonces gobernador Egidio Torre Cantú”.

Hernández Correo dijo esperar que sea puestos tras las rejas “algunos ya no están en el país pero esperemos que el brazo de la autoridad los alcance y paguen corporalmente esas penas”.