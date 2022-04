Incumplen médicos del ISSSTE Su horario laboral, denuncian jubilados

Por José Gregorio Aguilar

Porque los médicos del ISSSTE no cumplen con sus horarios nocturnos en los hospitales o clínicas, los derechohabientes, en particular los jubilados y pensionados no reciben la atención que necesitan cuando acuden a consultar.

Este mal servicio fue denunciado por el presidente del Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Sistema Educativo, Rodrigo Tavares García, quien de inmediato solicitó una audiencia con el nuevo titular del ISSSTE en Tamaulipas para pedirle que ponga orden entre el personal.

Relató que algunos miembros de este Comité han sido víctimas de esta irregularidad cuando han tenido la desgracia de acudir al área de Urgencias y resulta que no hay responsables y ni un solo internista.

“No es posible que lo utilicen algunos médicos para resolver situaciones económicas o para hacer una carrera de jubilación y que los compromisos personales que tienen en consulta o con otras instituciones sí las cumplen pero nosotros como derechohabientes nos vean como gente del olvido, no está no se les puede llamar está dormido cuando el horario que deben cubrir de 9 a 6 am y no hay medico urgenciólogo que se encargue de atender las cuestiones de urgencia en horarios nocturnos de fin de semana”.

Reiteró que los especialistas tienen la obligación de cumplir con su horario tal como lo cumplen en sus otros trabajos que tienen como en el Seguro Social y otros hospitales; de no hacer caso a su demanda, el dirigente de los jubilados y pensionados advirtió que tomarán medidas extremas como la toma de instalaciones.

“Seguimos con mal servicio, en la noche no hay responsables del área de urgencias, no han un internistas que pueda valorar a los compañeros que llegan en estados críticos o graves hacemos un llamado al nuevo encargado del ISSSTE para que se revise la serie de contratos con médicos, especialistas que trabajan en otras instituciones como el seguro social u hospital y que están también laborando supuestamente en horarios nocturnos en el ISSSTE pero jamás se les ve que estén pendientes de las urgencias que llegan”.